Ціни на газ у Європі опустилися до $1250 за тисячу кубометрів

Спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах 14 березня на закриття торгів знизилась до 110,5 євро за МВт-год або близько $1250 за тисячу кубометрів.