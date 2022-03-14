Євросоюз погодив четвертий пакет санкцій проти Росії за вторгнення в Україну

Комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі (COREPER) погодив черговий пакет санкцій проти Росії через продовження нарощування військової агресії проти України.

Про це повідомили у французькому представництві, яке наразі головує у Раді ЄС, інформує Інтерфакс-Україна.

"Схвалення COREPER II у взаємодії з нашими міжнародними партнерами четвертого пакету санкцій, який націлений на фізичних та юридичних осіб, залучених до агресії (Росії, – ред.) проти України, а також на кілька секторів російської економіки", – повідомили у представництві Франції при Євросоюзі.

"Ці заходи набудуть чинності з моменту їхньої швидкої публікації в "Офіційному журналі" Європейського союзу", – зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що представники країн ЄС схвалили заяву до СОТ про призупинення дії положення про режим найбільшого сприяння у торгівлі з Росією та призупинення розгляду кандидатури Білорусі у СОТ.

Як повідомлялося, за даними Reuters, зокрема, країни Європейського союзу мають намір запровадити нові санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть", "Транснефть" та "Газпром нефть", але поки продовжать купувати у них нафту.

Крім того, як зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, четвертий пакет санкцій проти РФ буде спрямований проти фізичних та юридичних осіб, а також проти низки великих російських компаній із особливим наголосом на компаніях російського військово-промислового комплексу.