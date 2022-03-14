Німеччина вирішила закупити новітні американські винищувачі F-35, – ЗМІ

Уряд Німеччини в рамках багатомільярдної програми модернізації військово-повітряних сил закупить для бундесверу американські малопомітні багатофункціональні винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35, здатні нести ядерну зброю.

Про це повідомляє німецьке агентство dpa з посиланням на джерела в уряді ФРН, інформує Deutsche Welle.

За даними агентства, винищувачі від американської компанії Lockheed Martin замінять флот винищувачів Tornado, які надходять на озброєння німецької армії вже понад 40 років.

Винищувач-бомбардувальник F-35 вважається найсучаснішим у світі бойовим літаком. За словами співрозмовників агентства, Німеччина закупить до 35 таких машин, які будуть задіяні в рамках програми ядерного стримування НАТО Nuclear sharing – концепції, яка забезпечує країнам альянсу, які не мають власної ядерної зброї, доступ до ядерних боєголовок США.

Агентство зазначає, що винищувачі Tornado, що зараз перебувають на озброєнні люфтваффе дедалі дорожчі в обслуговуванні, досі вони використовувалися бундесвером і для електронного повітряного бою – створення перешкод та виведення з ладу систем ППО супротивника. Це завдання планується покласти на винищувачі Eurofighter. Їх планується придбати до 15 штук. Компанія-виробник Airbus, однак, ще має технічно оснастити їх, що є дуже складним завданням.

Раніше міністерство оборони ФРН планувало закупити в рамках модернізації люфтваффе американські винищувачі F-18, але вони ще не сертифіковані для оснащення ядерними боєголовками, тому вибір було зроблено на користь F-35, які вже сертифіковані для застосування ядерної зброї та в обмеженій мірі можуть використовуватись для електронного бою.