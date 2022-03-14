Лікарняні під час воєнного стану можна отримати без заяви роботодавця, – Мінсоцполітики

Під час воєнного стану ті працівники, чиї роботодавці не змогли опрацювати лікарняний та подати за ним заяву-розрахунок, можуть звернутись до Фонду соціального страхування України й отримати напряму від нього виплату "лікарняних" або допомоги по вагітності та пологах.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

"Ми розуміємо, що через воєнні дії можуть скластись різні обставини. Підприємство могло зупинити роботу або не мати зв’язку і не опрацювати лікарняний працівника, працівник міг переміститись до безпечного місця, не мати зв’язку з роботодавцем та різні інші випадки. Тому на час воєнного стану ми забезпечили можливість працівнику самостійно звернутись в будь-якому куточку України до відділень Фонду соціального страхування України і отримати виплати за листками тимчасової непрацездатності та допомогу по вагітності і пологах", – прокоментувала Лазебна.

Для того, щоб під час воєнного стану отримати виплати у випадках, коли роботодавець не зміг опрацювати лікарняний та подати за ним заяву-розрахунок, застраховані особи можуть звернутись до будь-якого зручного відділення Фонду соціального страхування України за місцем тимчасового перебування внаслідок переміщення через бойові дії, за місцем реєстрації або в іншому зручному місці.

Напряму працівнику можуть бути нараховані:

допомога по вагітності та пологах,

допомога по тимчасовій втраті працездатності,

допомога на поховання.

Кошти Фонд соціального страхування перерахує на спеціально відкритий для працівника поточний рахунок або особисту банківську картку.

Для призначення виплати застраховані особи повинні мати при собі паперовий листок непрацездатності або е-лікарняний.

Також варто підготувати копії таких документів:

1-4,11-16 сторінок паспорта або сторінки з відповідною інформацією іншого документа, що посвідчує особу;

довідки про присвоєння РНОКПП (індивідуального податкового номера).

За наявності також подаються інші документи, передбачені у порядках надання відповідних видів матеріального забезпечення.

В Мінсоцполітики зазначили, що довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи в цьому випадку не вимагається.

Допомога надається безпосередньо робочим органом виконавчої дирекції Фонду під час воєнного стану у випадках, якщо роботодавець не подав заяву-розрахунок за вашим листком непрацездатності. Цей факт перевіряється, отже, подвійні виплати на один і той же лікарняний неможливі.