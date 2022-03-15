Росія заборонила експорт зерна
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Уряд РФ запровадив тимчасову заборону на експорт зернових до країн ЄАЕС до 30 червня та експорту цукру за межі ЄАЕС до 31 серпня.
Про це повідомила прес-служба уряду Росії, передає Інтерфакс-Україна.
"У Росії вводиться тимчасова заборона на експорт зернових до країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), а також на вивезення білого цукру та тростинного цукру-сирцю до третіх країн. Обмеження по зерну діятимуть до 30 червня, за цукром – до 31 серпня 2022 року", – йдеться у повідомленні.
Заборона по зернових поширюється на пшеницю та меслин, жито, ячмінь та кукурудзу.
Джерело: Інтерфакс-Україна