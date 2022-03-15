Рада затвердила указ Зеленського про продовження воєнного стану (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження воєнного стану ще на 30 днів, Верховна Рада вже затвердила його.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідний президентський законопроєкт №7168 оприлюднено на сайті парламенту.

Під час засідання Верховної Ради у вівторок, 15 березня, депутати підтримали прийняття документа 343 голосами, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у Telegram.

Документом пропонується затвердили указ Президента №133/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", яким воєнний стан продовжується строком на 30 діб із 26 березня.

В пояснювальній записці до документа зазначається, що продовження воєнного стану необхідне для вжиття "адекватних заходів, спрямованих на відбиття військової агресії РФ проти України".

Як повідомлялося, Верховна Рада вранці 24 лютого підтримала рішення про введення воєнного стану по всій території України через російське вторгнення на строк 30 діб.