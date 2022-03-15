Італія почала шукати заміну для російського газу

Влада Італії планує протягом двох місяців знайти альтернативні джерела постачання, щоб замінити половини обсягів газу, що імпортується з Росії.

Про це міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив в інтерв’ю телеканалу La 7, повідомляє Європейська правда.

За словами міністра, відповідні переговори з іншими країнами вже ведуться.

"Італія має багато партнерів у світі", – зазначив Ді Майо, вказавши на можливість збільшення імпорту скрапленого природного газу та постачання палива через існуючі трубопроводи з Алжиру та Лівії.

Ді Майо уточнив, що нещодавно він здійснив кілька робочих поїздок, зокрема до Алжиру та Катару, щоб домовитися про розширення енергетичного співробітництва.

Він додав, що це має дозволити зменшити залежність Італії від російського газу.

Італія вважається однією з найбільш залежних від російського газу країн ЄС. Станом на кінець 2021 року частка РФ у структурі італійського імпорту газу склала 43%. В свою чергу частка російського газу в енергетиці Італії складає 19%, що суттєво випереджає навіть Німеччину (12%). Ситуація ускладнюється тим, що на початку століття Італія закрила всі атомні станції і наразі є дуже залежною від імпорту енергоресурсів.

Як повідомлялося, раніше президент США Джо Байден оголосив запровадження заборони на імпорт російських нафти, газу та вугілля. До цих заходів вже приєдналися Велика Британія та Канада.

Водночас Європейська комісія (ЄК) представила план скорочення залежності від російського газу через війну Росії проти України, який передбачає зменшення його імпорту на дві третини вже цього року. Однак цей план ще не затверджено.