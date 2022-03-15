Влада Іспанії затримала суперяхту, що може належати другу Путіна. ФОТО

Головне управління торгового флоту Іспанії наказало заблокувати у Барселоні яхту Valerie, яка може належати російському олігарху та другу Путіна Сергєю Чємєзову.

Про це повідомляє ЕП з посилання на іспанське видання El Pais.

Судно довжиною у 85 метрів заблокували, аби перевірити його зв’язки з підсанкційними російськими громадянами. Іспанське видання вказує, що вартість яхти становить 130 млн євро. Водночас, за даними профільних сайтів, яхта вже виставлена на продаж за 89 млн євро.

Яхту Valerie пов’язують з російським олігархом Сергієм Чемезовим, головою держкорпорації "Ростєх", яка займається виробництвом зброї.

Як з’ясували журналісти в рамках розслідування Pandora Papers, між російським олігархом і кораблем існує заплутана мережа офшорних компаній. Розслідування показало, що власником корабля є Delima Services Limited, офшорна компанія, пов’язана з дочкою другої дружини Чемезова Анастасією Ігантовою.

Протягом останніх тижнів уряд Іспанії через Головне управління торгового флоту запитував у портів інформацію про судна, що плавають під прапором або належать Росії, аби перевірити, чи не потрапляють вони під санкції ЄС. Військово-морський флот Іспанії не має повноважень для арешту майна, тому наразі майбутнє судна не ясне.

Таким чином Іспанія вперше приєднується до європейських країн, які почали вживати заходів проти активів підсанкційних російських олігархів, хоча ще не встигла конфіскувати майно, як це вже роблять Італія та Франція.

Нагадаємо, раніше Італія заморозила дві вілли російського олігарха Володимира Соловйова вартістю 8 мільйонів євро, а також віллу олігарха Алішера Усманова. Ця ж країна наклала арешт на яхту російського олігарха Андрея Мельниченка вартістю 530 млн євро.

Крім того, 512-футова яхта Dilbar вартістю майже 600 мільйонів доларів російського мільярдера Алішера Усманова, який потрапив під санкції Європейського Союзу була конфіскована німецькою владою у північному місті Гамбург.

Раніше у Франції вилучили яхту Amore Vero керівника "Роснефти" Ігоря Сєчина.