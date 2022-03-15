"Укрзалізниця" почала націоналізацію російських вагонів
Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує пресслужба компаніх.
Він уточнив, що ці вагони належать 250 компаніям, а їх націоналізація стала можливою після підписання Президентом України закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ".
"Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є рф. Далі буде Кабмін, РНБО, указ Президента та ще один закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже. Визначення хто з власників вагонів має в капіталі частку рф – теж задача нешвидка. Але маємо час, маємо натхнення", – зазначив керівник "Укрзалізниці".
Камишін пояснив, що серед власників цих вагонів є компанії, які точно належать РФ ("ВЕБ-Лізинг", "ВТБ-Лізинг", "Газпромтранс", ГТЛК, "Сбербанк Лізинг"), їм належить понад 3 тис. вагонів.
Водночас в "Укрзалізниці" зазначили, що українських вагонів в Росії залишилось всього 482.