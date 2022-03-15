Україна знову відновила подачу електроенергії на Чорнобильську АЕС, – МАГАТЕ

Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про відновлення електропостачання для Чорнобильської атомної електростанції (АЕС), яке було втрачене напередодні через обстріли російських військ.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі, повідомляється на сайті організації.

Він нагадав, що 9 березня майданчик ЧАЕС через обстріли залишився без зовнішньої подачі електроенергії, об’єкт живився від дизельних генераторів. 13 березня Україна повідомила, що вдалося відремонтувати одну з ліній електропередач і що наступного ранку АЕС буде знову підключено до української електричної мережі.

Однак вже 14 березня оператор системи передачі України "Укренерго" заявив, що лінія була знову пошкоджена окупаційними військами до того, як електропостачання АЕС було повністю відновлено.

"Пізніше в той же день регулюючий орган повідомив МАГАТЕ, що о 13:10 за центральноєвропейським часом зовнішнє електропостачання було знову відновлено, а персонал Чорнобильської АЕС відновив роботу з відновлення підключення АЕС до мережі", – йдеться у заяві Гроссі.

Нагадаємо, 13 березня електропостачання майданчика Чорнобильської АЕС було відновлено. Однак вже наступного дня російські окупанти знову пошкодили лінію до Чорнобильської АЕС, повідомляв "Енергоатом".

Як повідомлялося, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, а найбільшу в Європі Запорізьку АЕС із шістьма енергоблоками по 1 ГВт кожен – 4 березня.