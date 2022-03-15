Ізраїль призупинив дію безвізового режиму для громадян України через війну

Держава Ізраїль призупинила дію безвізового режиму для громадян України, запровадивши спеціальні дозволи, які надаватиме МВС країни.

Про зміну правил в’їзду повідомляє посольство України в Ізраїлі, а також українські громадяни, що намагалися відлетіти до Ізраїлю з міст Європи, пише Європейська правда.

Зокрема, українські громадяни, що раніше купили квитки до аеропорту Тель-Авіва та планували скористатися правом на безвізовий в’їзд, стикаються з відмовою у посадці та з вимогою надати візу.

Однак наразі формально діє угода про безвізовий режим, через що отримання візи не є стандартною практикою. За даними видання, також є проблеми з отриманням візи у тих громадян, які виїхали з України через бойові дії і не мають легалізації у державі перебування.

Як пояснюють українські дипломати, Ізраїль справді скасував можливість звичного безвізового в’їзду, але запровадив альтернативний порядок авторизації поїздки – дозволи на неї надає МВС.

"Прибуття до Ізраїлю та посадка на рейс здійснюються за умови наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю", – пояснює посольство України в Ізраїлі.

Для цього на сайті МВС Ізраїлю створена електронна форма на отримання такого дозволу. Також, якщо громадянин України бажає приїхати до Ізраїлю на запрошення громадянина Ізраїлю, такий громадянин Ізраїлю зобов'язаний підписати декларацію для запрошеного. Ця декларація має бути заповнена до подачі заявки на отримання дозволу МВС для в’їзду.

"Ізраїль не приймає біженців з України... Особи, які намагаються в’їхати до Ізраїлю в статусі туристів (наприклад, ви просто хочете перечекати завершення війни в Ізраїлі чи маєте в Ізраїлі друзів, родичів, які не мають статусу в Ізраїлі) не можуть безперешкодно в’їхати в країну", – наголошує посольство.

Нагадаємо, Євросоюз, на відміну від Ізраїлю, відкрив кордони для біженців з України.