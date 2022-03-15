"Укрпошта" знизила комісію за оплату комунальних послуг

На період з 15 березня по 1 квітня "Укрпошта" вдвічі знизила комісію за оплату комунальних послуг у відділеннях.

Як повідомляє пресслужба поштового оператора, раніше в "Укрпошті" діяла акція "Щасливі години", коли в першій половині дня діяли знижки на комісію на оплату комунальних послуг, тепер вирішено продовжити дію акції на повний день до кінця березня.

"Сьогодні ще одна ініціатива, направлена на укріплення економіки – до 1 квітня у відділеннях "Укрпошти" можна оплатити комунальні платежі зі знижкою 50% на комісію. Це обійдеться нам в кілька мільйонів, але таке рішення необхідне і правильне. Тому закликаю всіх скористатися послугою і вчасно оплатити платіжки за лютий", – прокоментував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Нагадаємо, станом на 15 березня в Україні працює 4 799 відділень "Укрпошти". Окрім цього на маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення.