Ціни на нафту впали до $100 за барель

Світові ціни на нафту у вівторок, 15 березня, продовжують падати на тлі очікувань інвесторів певних результатів переговорів про припинення вогню між РФ та Україною, а також через зростання випадків COVID-19 у Китаї, що викликає занепокоєння щодо уповільнення попиту на нафту в країні.

За даними Bloomberg, травневі ф'ючерси на нафту марки Brent в ході торгів дешевшають на 6,17% – до $100,47 за барель.

Вартість американської нафти West Texas Intermediate (WTI) знижується на 6,27% – до $96,74 за барель, опустившись нижче позначки $100 вперше з 1 березня.

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Таким чином, нафта Brent подешевшала майже на $40 за барель після локального піку 7 березня, коли вона коштувала $139,1 за барель. Нафта WTI з того часу впала більш ніж на $30 (з $130,50 за барель).