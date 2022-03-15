Окупанти атакували аеропорт у Дніпрі, зруйнована злітна смуга, – ДСНС

Російські окупанти вночі атакували аеропорт у Дніпрі, завдавши по ньому ракетних ударів.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

"Рятувальники встановили, що зруйнована злітно-посадкова смуга. Тепер вона не придатна для експлуатації. Також сильно пошкоджена будівля аеропорту: стіни, вікна, термінал. Загиблих немає", – йдеться у повідомленні.

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко уточнив, що по території аеропорту було завдано два ракетних удари.

"Масштабні руйнування. Потрібно багато часу на відновлення", – написав очільник області на своїй сторінці у Facebook.