Кабмін включив до переліку товарів критичного імпорту сіль і мінеральну воду

Кабінет міністрів розширив перелік товарів критичного імпорту, включивши до нього сіль та сировину для виробництва сигарет.

Відповідну постанову №266 уряд прийняв 13 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Документом до переліку критичного імпорту також віднесено йогурт, кефір, мінеральну воду, водень, фотопластини та фотоплівку, двері, вікна та їх рами, вату, колготки, шкарпетки та бюстгальтери, мішки та пакувальні пакети, скло та дзеркала, срібло, різні види металопродукції, алюмінієві металоконструкції, насоси, друковані схеми, причепи та напівпричепи.

Як повідомлялося, після початку військової агресії Росії 24 лютого уряд того ж дня постановою №153 визначив перелік товарів критичного імпорту, для закупівлі якого Національний банк України дозволяє купувати валюту. Це вже десяте розширення цього списку за час, який минув після його початкового затвердження.