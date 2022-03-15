В Україні нарахували 17 тисяч компаній з власниками з РФ та Білорусі, – "Опендатабот"

В Україні зареєстровано 16 896 активних компаній, серед власників, засновників або ж кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Республіки Білорусь.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", посилаючись на дані єдиного державного реєстру юросіб станом на 24 лютого.

Платформа вже додала примітки щодо наявності російського/білоруського власника до інформації про компанії у своїй базі.