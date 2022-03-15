Без електроенергії в Україні залишаються 930 тисяч споживачів, – Міненерго

Через пошкодження енергетичної інфраструктури ворожими військами знеструмленими залишалось понад 1679 українських населених пунктів або понад 928 тисяч споживачів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, за минулу добу вдалося відновити електропостачання близько 43,5 тисячам споживачів.

Зокрема, у Запорізькій області електропостачання відновили для 15,8 тисяч споживачів, у Донецькій області – для 13 тисяч, на Київщині – для 8,6 тисяч, Чернігівщині – для 6 тисяч домогосподарств.

Водночас станом на 15 березня без газопостачання залишаються близько 259 тисяч споживачів.

"Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Донецькій, Чернігівській, Запорізькій, Київській та Миколаївській областях", – зазначається у повідомленні.

В Міненерго додали, що в цілому енергосистема України працює стабільно, частота підтримується на рівні 50 Гц в допустимому діапазоні. Рівень споживання стабільний, графік в межах норми.

"Обсяги виробництва електроенергії достатні для живлення населення, військових та інших споживачів", – наголошують у міністерстві.