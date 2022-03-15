Без електроенергії в Україні залишаються 930 тисяч споживачів, – Міненерго
Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, за минулу добу вдалося відновити електропостачання близько 43,5 тисячам споживачів.
Зокрема, у Запорізькій області електропостачання відновили для 15,8 тисяч споживачів, у Донецькій області – для 13 тисяч, на Київщині – для 8,6 тисяч, Чернігівщині – для 6 тисяч домогосподарств.
Водночас станом на 15 березня без газопостачання залишаються близько 259 тисяч споживачів.
"Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Донецькій, Чернігівській, Запорізькій, Київській та Миколаївській областях", – зазначається у повідомленні.
В Міненерго додали, що в цілому енергосистема України працює стабільно, частота підтримується на рівні 50 Гц в допустимому діапазоні. Рівень споживання стабільний, графік в межах норми.
"Обсяги виробництва електроенергії достатні для живлення населення, військових та інших споживачів", – наголошують у міністерстві.