Нацбанк призупинив рефінансування банків через відсутність попиту

Національний банк України (НБУ) 12 та 14 березня вперше з початку війни не проводив тендерів щодо підтримки ліквідності.

За даними НБУ, з 4 березня також відсутній попит на кредити овернайт, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Сумарна підтримка ліквідності банків на тендерах з 4 березня склала лише 2,55 млрд грн терміном на один рік та 785 млн грн на 28 днів, тоді як за попередні п'ять днів (25 лютого - 3 березня) – 67 млрд грн.

Максимальна кількість учасників тендерів останніми днями – п'ять – була зафіксована 7 березня, тоді як після початку війни наприкінці лютого в тендерах в окремі дні брало участь понад 20 банків.

Водночас, попит на розміщення вільних коштів банків у депозитні сертифікати НБУ на умовах "овернайт" залишається високим: з 8 березня він знаходиться в діапазоні 137-149 млрд грн, що в кілька разів більше, ніж у перші дні війни.

Крім цього, у цих тендерах щодо розміщення депозитних сертифікатів "овернайт" в останні дні регулярно беруть участь 49-52 банки, що тоді як на початку війни їх було до 25.

Як повідомлялося, 24 лютого Нацбанк затвердив новий порядок бланкового рефінансування банків для підтримки ліквідності банківської системи.

Бланкове рефінансування банків надається без обмеження за сумою терміном до року з можливістю пролонгації ще на один рік, тоді як раніше їхній термін був обмежений 28 днями. Такі кредити надаються за ставкою 11% річних, тоді як депозитні сертифікати розміщуються під 9% річних.

Усього з початку війни НБУ надав подібні річні кредити на 62,43 млрд грн.