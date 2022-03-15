Євросоюз прийняв рішення про скасування пільг для російського експорту в рамках СОТ

Європейський Союз у співпраці з країнами G7 та іншими країнами-партнерами (Албанією, Австралією, Ісландією, Республікою Корея, Молдовою, Чорногорією, Новою Зеландією, Північною Македонією, Норвегією) скасує торговельний режим найбільшого сприяння для російського імпорту в рамках СОТ, що означатиме запровадження підвищених мит на товари з РФ.

Про це йдеться у заяві віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, яка оприлюднена на сайті ЄК.

"Це безпрецедентне рішення посилає політичний сигнал найвищого масштабу. На практиці це позбавляє Росію ключових торгових переваг як члена СОТ, гарантуючи, що продукти російських компаній більше не отримують режим найбільшого сприяння в наших економіках. Таким чином, це поглиблює статус Росії ізгоєм в очах світової спільноти", – наголосив Домбровскіс.

Він пояснив, що такі заходи ґрунтуються на винятках щодо безпеки, передбаченими Угодою СОТ.

Домбровскіс додав, що ЄС також заблокує вступ Білорусі до СОТ.

"ЄС уже скасував ряд торгових переваг, якими раніше користувалася Росія через введення санкцій. Ми продовжимо вводити санкції проти режиму Путіна, не залишаючи каменя на камені, посилюючи економічні наслідки цього жорстокого вторгнення для Росії", – заявив віце-президент Єврокомісії.

Він також нагадав, що країни ЄС сьогодні затвердили четвертий пакет санкцій проти РФ, які торкнуться імпорту російської металургійної продукції та експорту предметів розкоші в цю країну, а також інвестицій в енергетику РФ.

Як повідомлялося, раніше уряд Великої Британії оголосив про заборону експорту до Росії елітних британських товарів, а також запровадив мито у розмірі 35% на сотні ключових товарів російського експорту.