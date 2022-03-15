Microsoft безкоштовно надасть доступ до хмарних сервісів для навчальних закладів України

Компанія Microsoft безкоштовно надає ліцензії на свої хмарні продукти для навчальних закладів в Україні.

Про це повідомив співзасновник та CEO компанії DevRain Олександр Краковецький.

"Ми отримали кілька сотень запитів на отримання ліцензій. І ось перші два десятка навчальних закладів вже почали отримувати безкоштовні ліцензії. Мова не йде про 5 чи 10 ліцензій, а про сотні і тисячі ліцензій – все для того, щоб навчальний процес тривав попри всі негаразди", – написав Краковецький.

Він зазначив, що опрацювати кілька сотень запитів за дуже короткий час практично неможливо, однак процес вже налагоджений, тому все це відбуватиметься доволі швидко.

"Якщо ви хочете отримати ліцензії на хмарні продукти – Microsoft 365 (включає Microsoft Teams), Azure, Project тощо – заповніть форму", – додав Краковецький.

Раніше повідомлялося, що корпорація Microsoft Corp. зупиняє продажі нових продуктів та послуг у Росії.