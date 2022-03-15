Російська "Зарубіжнафта" знову не змогла продати жодного бареля нафти

Російська компанія "Зарубєжнєфть" 14 березня виставила на продаж шість партій нафти Urals, але всі потенційні покупці відмовилися реєструватися у тендері.

Про це повідомляє Bloomberg, передає enkorr.

Тендер на російську Urals включав 600 тис. тонн сирої нафти з відвантаженням у другому кварталі цього року. Але він провалився, бо на російську сировину не знайшлося покупців.

Раніше інша російська компанія – "Сургутнєфтєгаз" – також не змогла реалізувати сиру нафту. Проблеми із продажем нафти виникли й у галузевого гіганта компанії "Роснєфть".

Як повідомлялося, Комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі (COREPER) погодив черговий пакет санкцій проти Росії через продовження нарощування військової агресії проти України.