Велика Британія ввела санкції проти російських мільярдерів Фрідмана та Мордашова

Уряд Великої Британії розширив санкційний список фізичних осіб та юридичних осіб, щодо яких запроваджено обмежувальні заходи за вторгнення Росії в Україну.

За даними на сайті уряду Британії, у санкційний список додано 350 нових осіб.

Зокрема, персональні санкції запроваджено проти російського мільярдера Міхаїла Фрідмана, який останні роки жив у Лондоні, а також його бізнес-партнерів Петра Авена та Германа Хана, керівника російського "1 каналу" Констанина Ернста, металургійного магната Алєксєя Мордашова, мільярдера Віктора Вексельберга, а також родин прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова та путінських олігархів Євгенія Прігожина та Бориса Ротенберга.

В санкційний список також потрапили міністр оборони РФ Сергій Шойгу та заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв.

Санкції також запроваджено проти великої російської страхової компанії "Согаз" та кількох інших юросіб.

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Зазначимо, що Євросоюз ввів санкції проти Фрідмана, Авена, а також десятків інших відомих росіян ще 28 лютого. Вони співвласниками "Альфа-банку".

Після запровадження санкцій щодо них в банку заявили, що Фрідман та Авен передадуть свої частки в "Альфа-Банку" резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк.