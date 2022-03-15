ЄС надасть Чехії модульні будинки для розміщення українських біженців

Євросоюз пообіцяв надати Чехії модульні будинки, про які країна просила для поселення тисяч українських біженців.

Про це повідомляє Radio Prague International, передає Європейська правда.

Кількість українців, що приїхали до Чехії з початку війни, оцінюють у близько 200 тис., що складає 2% населення самої Чехії. Частина мають у Чехії друзів або родичів, готових поселити їх, але частина не мають де жити.

Країна наближається до межі, коли вже не зможе запропонувати людям відносно комфортні умови, тому попросила ЄС надати через механізм цивільного захисту "модульні гуманітарні бази", де можливо буде поселити до 50 тис. осіб.

Керівники регіонів тим часом закликають розробити довгостроковий план, який запропонує рішення для термінового поселення людей принаймні на періоди тривалістю місяць, три місяці та проживання у будинках і квартирах з чеськими родинами.

Лунали пропозиції виділити під гуртожитки для українців деякі армійські приміщення, проте міністр оборони відхилив ідею, оскільки вони потрібні самим збройним силам. Армія готова надати лише намети для тимчасового поселення людей.

У дискусіях наголошують, що варто подумати про довгострокові варіанти поселення з відповідною інфраструктурою на випадок, якщо війна затягнеться.

В інтерв’ю CNN прем’єр-міністр Петр Фіала сказав, що хотів би уникнути того, щоб відправляти прибулих до Чехії українців до інших, менш завантажених країн. За його словами, Чехії потрібно буде подумати про спорудження тимчасового житла і кошти ЄС суттєво можуть допомогти у цьому.

Раніше цього тижня у Чехії схвалили законодавство щодо прав і можливості українських біженців.