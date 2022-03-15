Зеленський: Ухвалених санкцій недостатньо, необхідно повністю припинити торгівлю з Росією

Вже ухвалених санкцій проти Росії недостатньо для того, щоб зупинити її агресію, країни світу мають повністю припинити будь-яку торгівлю з РФ.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив, виступаючи на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ухвалених санкцій, мені здається, недостатньо. Хоча ми вдячні вам усім, але агресивні плани Росії ще не розвалилися, і можна зрозуміти чому. Світ мовчить через захоплення російськими військами двох атомних станцій. Ми чуємо слова – цього замало. Вони обстріляли найбільшу атомну електростанцію в Європі, вони поставили під загрозу безпеку об'єктів у Чорнобилі... Яку відповідь вони отримали на це? Ми вважаємо, що практично жодної", – наголосив Президент.

Він зазначив, що багато світових компаній продовжують роботу на російському ринку - такі як Nestle, Philip Morris і Raiffeisen, а ще частина компаній заявили про вихід, але насправді навіть не звільнили співробітників.

"Жодного міжнародного механізму впливу на корпорації у нас немає: якщо вони ігнорують кров – світ нічого не може зробити, і це навіть тоді, коли триває найстрашніша війна з часів Другої світової. Це потрібно вирішувати і вирішувати наразі, доки Росія не пішла далі. Санкційна політика має бути такою, щоб навіть подумати про війну ніхто не міг. Питання не лише в Росії, – питання в майбутньому: що ще може бути. Потрібна заборона для російського флоту користуватися портами світу. Потрібне повне відключення російських банків від SWIFT. Потрібне визнання російської держави державою-терористом, тому що це так і є. І потрібно ембарго на будь-яку торгівлю з Росією. Ми наголошуємо: це потрібно нам, але це потрібно і вам, для всього світу, для миру в Україні та Європі", – заявив Зеленський.