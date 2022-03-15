В Росії заявили про блокування 20 VPN-сервісів
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У Росії вже заблоковано близько 20 популярних сервісів VPN, Роскомнадзор має намір продовжити цю роботу.
Про це повідомив голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн, передає Укрінформ.
"На сьогодні близько двох десятків популярних у Росії VPN вже заблоковані. Вони блокуватимуться й надалі. Роскомнадзор роботу веде, VPN щодня блокується, це не таке просте завдання, але воно виконується", – сказав Хінштейн.
Із початку березня в Росії заблоковані практично всі незалежні ЗМІ, а також популярні соцмережі - Facebook, Instagram і Twitter.
Джерело: Укрінформ