В Росії заявили про блокування 20 VPN-сервісів

У Росії вже заблоковано близько 20 популярних сервісів VPN, Роскомнадзор має намір продовжити цю роботу.

Про це повідомив голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн, передає Укрінформ.

"На сьогодні близько двох десятків популярних у Росії VPN вже заблоковані. Вони блокуватимуться й надалі. Роскомнадзор роботу веде, VPN щодня блокується, це не таке просте завдання, але воно виконується", – сказав Хінштейн.

Із початку березня в Росії заблоковані практично всі незалежні ЗМІ, а також популярні соцмережі - Facebook, Instagram і Twitter.