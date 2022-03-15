Влада Києва обмежили вхід до залізничних вокзалів під час комендантської години

У період дії в Києві комендантської години з 20:00 15 березня до 07:00 17 березня вхід до вокзалів "Київ-Пасажирський" та "Дарниця", а також посадка в Києві будуть дозволені лише транзитним пасажирам і тим, хто потрапив на вокзал заздалегідь до комендантської години