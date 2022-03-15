Канада внесла у санкційні списки ще 15 росіян
Про це йдеться в повідомленні канадськоо уряду, передає Інтерфакс-Україна.
"Міністр закордонних справ Мелані Жолі сьогодні оголосила, що Канада запроваджує нові санкції. Нові заходи мають на увазі обмеження щодо 15 російських офіційних осіб", – сказано в повідомленні.
У поправках до списку санкцій по Росії зазначається, що під обмеження також підпали начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев, головком ВМФ РФ адмірал Микола Євменов, його заступник віце-адмірал Володимир Касатонов, командувач Чорноморським флотом адмірал Ігор Осипов, головнокомандувач ВКС РФ Сергій Суровікін, командувач ВПС РФ та заступник командувача ВКС РФ Сергій Дронов.
Крім того, у списку санкцій опинилися перший заступник командувача Чорноморським флотом Сергій Пінчук, директор ФСТ Дмитро Кочнев.
Раніше повідомлялося, що Канада вводить санкції проти 10 фізичних осіб із РФ у зв'язку з воєнними діями Росії в Україні.