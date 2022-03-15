Рада суттєво підвищила ренту на видобуток газу

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо запровадження диференційованої рентної плати за видобування газу природного".

За прийняття відповідного законопроєкту №7038-д в цілому як закону проголосували 270 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Законом запроваджуються диференційовані ставки рентної плати за користування надрами для видобування природного газу в залежності від фактичної ціни його реалізації, яка обраховуватиметься з урахуванням вартості імпортованого газу та до його котирувань на нідерландському газовому хабі (ТТF) відповідно до інформації біржі ЕЕХ.

Зокрема, чинні ставки ренти на видобуток газу (14-29% залежно від глибини покладів) зберігатимуться за умови цін на газ в діапазоні $150-400 за тисячу кубометрів. До вартості газу понад $400 за тисячу кубометрів застосовуватимуть ставки 31-65%. Водночас за ціни газу менше $150 рента становитиме 7-14,5% від фактичної ціни його реалізації.

За підрахунками БізнесЦензора, за поточних біржових цін на газ на рівні близько $1250 за тисячу кубометрів рента для свердловин глибиною до 5000 метрів зросте з $362,5 до $668,5 за тис. куб. м видобутого газу.

Крім підвищення ренти, законом тимчасово, до 31 грудня 2024 року, встановлюється пільгова ставка ПДВ у розмірі 7% для послуг повітряного транспорту на внутрішніх рейсах, збільшується у 3,3 рази розмір ставки акцизного податку на рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а також встановлюється тимчасова (до 1 січня 2023 року) норма щодо оподаткування 5-відсотковим роздрібним акцизним податком залишків вироблених та не реалізованих до 1 квітня 2022 року тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну.