З початку війни зруйновано 3500 об’єктів інфраструктури, – МВС

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії вже зруйновано, повністю чи частково, 3500 об'єктів інфраструктури.

Про це під час брифінгу заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає Укрінформ.

"​Фактично ми наразі говоримо про те, що у нас зруйновано – повністю або частково – 3500 об’єктів інфраструктури. У тому числі: транспортної інфраструктури – повністю або частково – більше 230 об’єктів; об’єктів життєзабезпечення населення – мова йде про електропідстанції, про газопроводи – повністю або частково – 165", – сказав Монастирський.

За його словами, серед цих зруйнованих об’єктів інфраструктури також є: заклади освіти – повністю або частково – 72 об’єкти; заклади охорони здоров’я, повністю або частково – 21 об’єкт на території України.

"Щодо житлових будинків – цифра збільшується кожного дня. Наразі повністю або частково більше 2700 об’єктів – житлових будинків є зруйнованими. Щодо закладів соціальної сфери, (зруйновано) повністю або частково – 10, щодо інших об’єктів, серед яких є і будівлі ДСНС, Нацполіції та інші – (було зруйновано) більше 400 об'єктів", – повідомив очільник МВС.

Станом на 11 березня Мінекономіки оцінило завдані російським вторгненням збитки для інфраструктури у $119 млрд.