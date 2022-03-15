Дефолт Росії може настати уже завтра, – Bloomberg

Видання Bloomberg прогнозує, що Росія може зіткнутися з дефолтом уже завтра, 16 березня.

Як пише видання, зовнішній сукупний непогашений державний та корпоративний борг Росії сягає $150 млрд, передає Укрінформ.

Імовірність дефолту Росії цього року оцінюється приблизно у 70%. На цю цифру безпосередньо вплинуло вторгнення Росії в Україну.

Очікується, що уряд країни має виплатити відсотки за доларовими облігаціями на суму $117 млн.

Видання представило три сценарії того, як можуть розгорнутися подальші події.

Перший сценарій передбачає, що Росія виплатить борг у доларах, що означатиме, що дефолт відтерміновується принаймні до 4 квітня, коли настане час виплачувати наступні купони.

Другий сценарій передбачає, що Росія платить в рублях. Як пише видання, деякі контракти дійсно дозволяють таку виплату, але не всі. Зокрема, виплата 16 березня буде вважатися здійсненою лише у валюті, інакше це означатиме дефолт.

Третій – Росія взагалі не платить. Невиплата 16 березня запустить пільговий період в 30 днів, після чого настає дефолт.

Як зазначається, востаннє Росія оголошувала дефолт у 1998 році. Він запустив спіраль швидкої інфляції, девальвації рубля та фінансову ізоляцію на міжнародних ринках.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту Росії в іноземній валюті (РДЕ) з рівня "B" до "C". Рейтинг "C" відображає думку Fitch про те, що суверенний дефолт РФ неминучий.