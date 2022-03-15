Рада дозволила зберігати резервні копії державних реєстрів за кордоном

Верховна Рада під час пленарного засідання 15 березня підтримала законопроект №7152 "Про запровадження змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів".

"За" проголосували 345 народних депутатів за необхідних 226 голосів, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до пояснювальної записки до документа, цей закон, зокрема, дозволяє створювати резервні копії державних інформаційних ресурсів із дотриманням встановлених для таких ресурсів вимог щодо їхнього захисту, цілісності, конфіденційності, а також розміщувати їх за межами України.

Крім того, документ надає можливість розміщення інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів за межами України.

Раніше подібну ухвалу (№ 263) вже прийняв Кабінет міністрів України.