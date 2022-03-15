Лукашенко шукатиме покупців на білоруські нафтопродукти в Росії

Білорусь постачатиме до Росії продукцію нафтопереробки, зокрема нафтохімію.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі із керівним складом республіканських органів держбезпеки, передає enkorr.

"Там [на російському ринку] буде затребуване все, що ми виробляємо, і легка промисловість, і нафтопереробка, нафтохімія. Все, що ми виробляємо, на цьому величезному ринку в Росії та Китаї потрібно буде", – зазначив Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що нафтопереробні заводи в Білорусі змушені частково зупинити виробництво нафтопродуктів внаслідок нападу Росії на Україну. Зокрема, частково зупинив виробництво Мозирський нафтопереробний завод.

За даними Консалтингової групи "А-95", у 2021 році на Білорусь припало майже 2,88 млн тонн або 36% усього українського ринку дизельного пального. Крім того, за підсумками року Білорусь займала 44% (998,5 тис. тонн) українського ринку бензину, 45% (624 тис. тонн) ринку бітумів, 22% (81,4 тис. тонн) авіаційного пального і 15% (289 тис. тонн) ринку скрапленого газу.