Зеленський закликав українців по всьому світу тиснути на компанії, що продовжують працювати в Росії

Українці по всьому світу мають закликати до бойкоту міжнародних брендів і компаній, які продовжують працювати в Росії і таким чином спонсорують війну в Україні.

Про це йдеться у зверненні Президента Володимира Зеленського, текст якого оприлюднено на сайті голови держави.

"Нас понад 40 мільйонів у нашій державі. І ще мільйони по всьому світу. Це велика сила. Плюс – наші друзі. Плюс багато країн наших партнерів. Ми всі маємо зараз спільне завдання, національне завдання. Ми повинні тиснути на Росію так, щоб ціна за цю війну проти України стала надзвичайно болісною. Щоб усі у світі зайняли моральну позицію. Не тільки держави, а й компанії", – заявив президент.

"Я кажу про бізнес. Великі корпорації, які все ще спонсорують військову машину Росії, які не пішли з російського ринку, хоча повинні були зробити це одразу. Одразу, коли світ побачив, що роблять російські війська на нашій українській землі. Ви знаєте ці бренди. Вони добре відомі. І тут немає жодних секретів", – додав Зеленський.

Серед брендів, які продовжують роботу в Росії, він назвав Nestle, Mondelēz, Raiffeisen, Societe Generale, BASF, Samsung, LG, Bayer, Sanofi, Unilever, Johnson&Johnsonю

"Я звертаюся до українців. До всіх і в будь-якій країні. Там, де ви можете впливати на це. Все у ваших силах. Увесь бізнес з Росією має бути зупинений. Уся торгівля. Щоб вони не могли спонсорувати вбивства. Наші вбивства, наших дітей. Щоб долари і євро не оплачували кров. Контактуйте, будь ласка, з політиками. Тисніть. Говоріть із журналістами. Бойкотуйте їхні продукти", – закликав Зеленський.