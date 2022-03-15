Російський уряд затвердив перший план порятунку економіки вартістю 1 трильйон рублів

Уряд РФ підготував план першочергових дій для підвищення стійкості російської економіки, який включає понад 100 ініціатив, а його загальний обсяг фінансування становитиме близько 1 трлн рублів (близько $8,7 млрд за офіційним курсом).

Про це заявив російський прем’єр Михайло Мішустін, повідомляє пресслужба російського уряду.

"Це дуже гнучкий документ. Він постійно поповнюватиметься і випускатиметься поетапно залежно від розвитку ситуації", – заявив чиновник.

За його словами, план покликаний перебудувати багато виробничих та логістичних ланцюжків, забезпечити підприємства новими постачальниками та покупцями готової продукції, а людей – звичними послугами та товарами чи альтернативою до них.

Зокрема, цей план передбачає спеціальну кредитну програму для системних російських підприємств агропромислового комплексу, промисловості та торгівлі.

Крім того, РФ планує підвищити максимальний ліміт безмитного ввезення товарів у рамках електронної торгівлі з країнами ЄАЕС.

"Це дозволить зберегти максимально можливий у поточних умовах доступ до необхідних ресурсів та товарів", – зазначається у повідомленні. Тобто, дефіцитні у РФ товари громадянам пропонується замовляти посилками за кордоном.