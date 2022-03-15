"Газпром" знову не замовив потужності газопроводу "Ямал-Європа" на наступні два дні
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Прямі (з Росії до Німеччини) потужності газопроводу "Ямал-Європа" знову не замовлені на повний день середи та ніч на четвер (16-17 березня).
Про це свідчать результати аукціонів бронювання на платформі GSA Platform, передає Інтерфакс-Україна.
З кінця лютого "Газпром" бронював "Ямал-Європу" на нічний час, а з 9 березня газопровід безперервно працював у аверсному режимі.
Проте на 15 березня концерн не замовив потужності магістралі на добовій основі, вдень 15 березня газопровід знову перейшов у реверс, транспортуючи газ із Німеччини до Польщі.
Як коментують експерти Rystad Energy, перехід газопроводу в реверсний режим може бути пов'язаний із звуженням спреду між спотовими цінами та березневим контрактом "на місяць наперед".
У міру настання весни в Європі підвищується температура повітря, відступають нічні заморозки, які найбільше впливали на споживання газу.
Джерело: Інтерфакс-Україна