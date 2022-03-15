Литва заморозить рахунки та майно компаній, пов'язані з російськими олігархами

Литва заморожує майно компаній і приватних осіб, пов'язаних із близькими до Кремля російськими олігархами, які потрапили під міжнародні санкції.

Про це повідомляє національне телерадіомовлення LRT, передає Укрінформ.

"Відповідальні установи продовжують інтенсивно працювати у співпраці з міжнародними партнерами, щоб забезпечити принципове та повне застосування санкцій на території Литви", – сказав голова комітету Сейму Литви з питань бюджету та фінансів Міколас Маяускас.

За його словами, з 24 лютого під санкції вже потрапили 11 компаній і п'ять фізичних осіб – у литовських банках уже заморожено 3,22 млн євро та $1,37 млн.

Маяускас уточнив, що під санкціями також опинились троє російських олігархів, включеіх до списків санкцій Європейського союзу:

голова концерну "Ростех" Сергій Чемезов;

голова гірничо-металургійної компанії "Сєверсталь", акціонер мережі гіпермаркетів "Лента" Олексій Мордашов;

акціонер туроператора TUI Андрій Мельниченко.

Раніше повідомлялося, що Комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі (COREPER) погодив черговий пакет санкцій проти Росії через продовження нарощування військової агресії проти України.