Євросоюз припускає можливість продовольчої кризи через війну в Україні

У Євросоюзі всерйоз розглядають можливість продовольчої кризи в Європі внаслідок російського воєнного вторгнення в Україну, Єврокомісія готує спеціальне повідомлення з цього питання, яке очікується наступного тижня.

Про це заявила офіційна представниця ЄК Міріам Гарсія Феррер на брифінгу в Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.

"Нас чекає новий виклик в агропромисловому секторі. Ми стежимо за ситуацією та її наслідками для наших сільгоспвиробників та для продовольчої безпеки у світі у зв'язку з тим, що Україна та Росія є великими постачальниками експортованих у великій кількості продовольчих продуктів", – сказала Феррер.

За її словами, "на цій стадії в союзі немає загрози для продовольчої безпеки, тому що ми є великим виробником зернових".

"Але будуть наслідки для цін через порушені торговельні обміни", – попередила прес-секретар.

"Ми (Єврокомісія) у будь-якому разі готуємо повідомлення, яке буде представлено наступного тижня", – оголосила представниця Єврокомісії.

Вона зазначила, що у короткостроковій перспективі один із головних викликів полягає у "зростанні цін на супутню продукцію, зокрема добрива, з наслідками для споживачів".

"У середньостроковій перспективі ми робитимемо акцент на надійну та стійку агропродовольчу систему", – пояснила Феррер.

"Були дискусії міністрів сільського господарства (Євросоюзу), були дискусії глав держав та урядів (країн ЄС на саміті) у Версалі, які наголосили на необхідності покращити продовольчу безпеку, і ми розмірковуємо про засоби відповісти на всі ці виклики", – пояснила Гарсія Феррер.