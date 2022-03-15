Євросоюз заборонив експорт елітних автомобілів в Росію

Євросоюз заборонив постачати в Росію предмети розкоші вартістю понад 300 євро, а також елітні автомобілі.

Увечері у вівторок відповідне рішення офіційно оприлюднене в Офіційному журналі ЄС та набуло чинності.

Згідно з рішенням, резидентам країн ЄС забороняється продавати, постачати, передавати або експортувати, прямо чи опосередковано, визначений перелік предметів розкоші вартістю понад 300 євро будь-якій фізичній або юридичній особі, організації чи органу в Росії або для використання в Росії.

Ця заборона не поширюватиметься на товари, які необхідні для офіційних цілей дипломатичних або консульських представництв.

Зокрема, забороняється постачати в РФ транспортні засоби, в тому числі автомобілі, яхти та літаки вартістю понад 50 000 євро, та мотоцикли дорожчі за 5000 євро.

Крім того, ЄС заборонив експортувати в Росію породистих коней, ікру, трюфелі, пиво і вина (в тому числі шампанське), сигари, перли та ювелірні вироби, інші вироби з дорогоцінних металів, годинники, монети та банкноти, парфуми та косметичні засоби, порцеляну, антикваріат та предмети мистецтва, вироби з кришталю, шкіряні вироби (в тому числі сумочки), різноманітний одяг, килими, а також екіпірування для спорту (в тому числі гірськолижного, гольфу та більярду). Щодо цих товарів діє обмеження вартості у розмірі 300 євро.

Також заборонено постачати в РФ побутову техніку вартістю понад 750 євро, аудіо- та відеотехніку вартістю понад 1000 євро, музичні інструменти, що коштують більше 1500 євро.

Як повідомлялося, у вівторок Євросоюз запровадив четвертий пакет економічних та індивідуальних санкцій щодо Росії у зв’язку з військовою агресією проти України.

Запроваджені санкції передбачають: