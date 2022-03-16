ЄЦБ зобов'язав перевіряти транзакції росіян-резидентів Євросоюзу, – Reuters
Про це пише Reuters з посиланням на три джерела, передає Європейська правда.
Інструкції наглядових органів Європейського центрального банку (ЄЦБ) означають, що десятки тисяч росіян та білорусів, які проживають у ЄС, перебувають під пильним наглядом з боку своїх банків, якщо ті робитимуть великі платежі та депозити, а також до нових кредитних заявок.
У той час як санкції ЄС проти Москви звільняють від відповідальності осіб, які мають тимчасовий або постійний дозвіл на проживання в ЄС, вони накладають деякі обмеження на доступ громадян Росії до банківських послуг, у тому числі забороняють банкам приймати депозити на суму понад 100 тис. євро від російських громадян чи юридичних осіб.
Рішення ЄЦБ ставить під особливу увагу навіть резидентів ЄС і ускладнить їм управління банківськими рахунками, при цьому одне з джерел повідомило, що деякі з них вже зіткнулися з обмеженнями в Іспанії.
Хоча контроль над санкціями не входить до обов'язків ЄЦБ, наглядові органи стурбовані тим, що банки в блоці можуть бути оштрафовані, якщо їхні клієнти надсилатимуть гроші від імені осіб, які підпадають під санкції, повідомили два джерела.
"Спочатку заходи були орієнтовані на осіб росіян, резидентів чи не нерезидентів, а потім поширилися і на білорусів", – сказав один із співрозмовників.
Більшість росіян, які живуть у ЄС, проживають у Німеччині, де, за даними Євростату, їх понад 230 тис. осіб, за нею слідує Іспанія з більш ніж 81 тис. осіб. Іншими популярними місцями є Франція, Італія, Латвія, Чехія, Австрія та Фінляндія.
Білоруси, які проживають в ЄС, переважно проживають у Німеччині, Литві та Італії, свідчать дані Євростату.
За словами одного з джерел, в одному випадку іспанський банк поставив під нагляд близько 8 тис. російських клієнтів, які не входять до списку санкцій ЄС і проживають в Іспанії.
Усі нові кредити росіянам, які не є резидентами Іспанії, зупинені, і принаймні один банк не дозволив росіянам-нерезидентам відкривати нові рахунки, додали вони.
Італійські банки також відстежували всі рахунки російських клієнтів на суму понад 100 тис. євро, навіть якщо вони проживали в ЄС і не входили до списку санкцій, повідомило четверте джерело, знайоме з ситуацією.