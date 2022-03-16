"Гарантований покупець" попередив про затримки у розрахунках з контрагентами

Держпідприємство "Гарантований покупець" попереджає про можливі затримки виконання умов договорів, враховуючи військову агресію РФ та запровадження воєнного стану.

Про це пресслужба підприємства.

"Гарантований покупець" як одне з ключових підприємств в електроенергетичній сфері робить все можливе для того, щоб працювати в штатному режимі та безперебійно виконувати покладені на нього функції в повному обсязі. Разом з тим, з урахуванням ситуації, яка склалась, підприємство повідомляє про можливі затримки в оплаті за договорами зі сторони ДП "Гарантований покупець", – йдеться у повідомленні.

Підприємство вказує, що листом Торгово-промислової палати України (ТТП) від 28 лютого було засвідчено наявність форс-мажорних обставин у вигляді військової агресії РФ, що впливають на виконання зобов'язань суб'єктами господарювання з 24 лютого 2022 року до їхнього офіційного закінчення.

Водночас "Гарантований покупець" запевнив, що продовжує докладати всіх зусиль для виконання договірних зобов'язань своєчасно та в повному обсязі.

За даними на сайті держпідприємства, станом на 28 лютого "Гарантований покупець" розрахувався з виробниками електроенергії за "зеленим тарифом" за перші 20 днів місяця на 100%, рівень розрахунків за січень становив 98%. За перші два місяці 2022 року підприємство сплатило за електроенергію 12,9 млрд грн, зокрема, за вироблену у 2022 році – 6,1 млрд грн.

Нагадаємо, Торгово-промислова палата України (ТПП України) засвідчила як форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) військову агресію Російської Федерації проти України, яка стала підставою для запровадження указом президента №64 військового стану з 5:30 ранку 24 лютого терміном на 30 діб. .

Основною функцією "Гарантованого покупця" є купівля електроенергії, виробленої з альтернативних джерел, за "зеленим тарифом", а також забезпечення компенсації постачальникам універсальних послуг за постачання електроенергії для населення в рамках ПСО.