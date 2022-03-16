Україна отримала нову партію обладнання Starlink, – Федоров

Україна отримала чергову партію станцій супутникового інтернету Starlink.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє – за Україною! Дякую, Ілон! Дякуємо Польщі!" – написав Федоров.

Нагадаємо, перша партія станцій Starlink прибула в Україну 28 лютого. Згодом станції супутникового інтернету з'явилися в "Укрзалізниці", в "Оператора ГТС України", та в Києві.

До того Ілон Маск у відповідь на запит Федорова повідомив, що сервіси доступу до інтернету через супутники Starlink тепер активні в Україні.

Нагадаємо, оператор супутникового інтернету Ілона Маска Starlink збирається відкрити офіційне представництво в Україні.