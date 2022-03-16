Кількість блокпостів на дорогах зменшили до 1,5 тисячі, – МВС

Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тисячі, в майбутньому їх має залишитись близько 800.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує пресслужба МВС.

"Наразі нам вже вдалося скоротити кількість блокпостів до 1,5 тисячі, забравши дуже багато непотрібних блокпостів, які лише утруднюють пересування, і забирають лише час. Щодо тих, умовно "авторизованих" блокпостів, перелік їх буде занесений у спеціальний наказ головнокомандувача ЗСУ, перша редакція якого була вже видана на минулому тижні. Сьогодні або завтра має бути розширений перелік по всій країні інших блокпостів", – розповів Монастирський.

Міністр додав, що наразі долучені до цієї роботи суб’єкти бачать оптимальну кількість блокпостів на основних шляхах та містах у кількості до 800 блокпостів.

"Але вони мають бути обладнані відповідно до усіх правил формування блокпоста. Там має бути організована чітка робота, яку будуть забезпечувати представники Національна поліція України – спільно з ТРО, з Національна гвардія України, але саме поліцейські будуть головними і будуть формувати роботу на цих блокпостах", – додав Монастирський.

Як повідомлялося, раніше волонтери та перевізники нарікали на дуже велику кількість блокпостів, зокрема в регіонах, де наразі не ведуться бойові дії, через що значно сповільнюється доставка вантажів.