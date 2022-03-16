Україна веде переговори про закупівлю додаткових об’ємів газу в Польщі, – PGNiG

Польська державна нафтогазова корпорація PGNiG веде переговори про постачання додаткових об’ємів природного газу в Україну на прохання української сторони.

Про це президент Польської нафтогазової компанії PGNiG Павел Маєвський повідомив під час зустрічі з журналістами, інформує Польське радіо.

Він зазначив, що наразі ведуться торгові переговори про додаткові поставки з Польщі, але не захотів розголошувати їх подробиці.

"Звичайно, поставки газу на український ринок дещо обмежені наявною транспортною інфраструктурою. Тобто до 1,5 млрд кубометрів природного газу на рік – це потужність інтерконектора на кордоні з Україною", – констатував Маєвський.

Він додав, що "це не ті обсяги, що здатні покрити весь попит України, який значно перевищує попит Польщі".

Голова PGNiG нагадав, що щорічно Україна споживає близько 30 мільярдів кубометрів газу, у тому числі приблизно 20 мільярдів газу власного видобутку.

Маєвський наголосив, що PGNiG торгує газом з Україною "довгий час". Він нагадав, що під час останньої операції цього року компанія разом з українським партнером ERU продала Україні вантаж американського скрапленого природного газу, який відвантажили у газовий термінал у польському Свиноусті.

Як повідомлялося, на початку лютого польська енергетична компанія PGNiG придбала вантаж американського зрідженого природного газу (LNG) для постачання до українського кордону для групи компаній "Енергетичні ресурси України", яка мала отримувати газ за цим контрактом до кінця березня.