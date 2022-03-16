Рада заборонила стягувати борги з українських компаній на користь російських кредиторів

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про виконавче провадження" з метою зупинення вчинення виконавчих дій, стягувачами за якими є РФ або особи, пов’язані з державою-агресором.

За прийняття відповідного законопроєкту №7154 в цілому як закону проголосували 343 народних депутати, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Як зазначається у пояснювальній записці, документ доповнює розділ XIII "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про виконавче провадження" пунктом 102, який передбачає, що до набрання чинності законом щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою агресором, зупиняється вчинення виконавчих дій, стягувачами за якими є РФ або пов’язані з нею особи.

Також зміни передбачають, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України фізичні особи та юридичні особи-боржники можуть здійснювати певні видаткові операції з рахунків, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями.

Крім цього, законом забороняється відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території адміністративно-територіальних одиниць, які тимчасово окуповані внаслідок воєнної агресії Росії, на період такої окупації.

Очікується, що закон сприятиме захисту національних інтересів України у зв’язку з воєнною агресією РФ та забезпеченню конституційних прав і свобод людини та громадянина в умовах воєнного стану.