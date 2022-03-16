Одна з найбільших юридичних компаній у світі оголосила про вихід з Росії

Одна з найбільших юридичних компаній світу – американська Baker McKenzie – залишає російський ринок після 33 років роботи.

Як зазначається у пресрелізі компанії, підрозділи Baker McKenzie в Москві і Санкт-Петербурзі стануть незалежними юридичними фірмами і більше не використовуватимуть її бренд.

"Ми ухвалили це важке рішення після консультацій з клієнтами, чиї невідкладні юридичні потреби ми обслуговуємо. Baker McKenzie – перша світова юридична фірма, зареєстрована в Росії, коли вона ще була частиною Радянського союзу", – зазначається у повідомленні.

За даними компанії, в РФ на неї працюють понад 260 людей, зокрема 130 юристів.

"Ми рішуче засуджуємо вторгнення Росії в Україну, яке різко контрастує з нашими цінностями, цінностями наших клієнтів і світової бізнес-спільноти. Ми не представлятимемо інтереси будь-яких фізичних або юридичних осіб, які контролюються чи безпосередньо пов’язані з російською державою та/або поточним режимом, у будь-якій точці світу. Ми залишаємося повністю зосередженими на безпеці наших колег в Україні та регіоні", – наголошується у повідомленні компанії.