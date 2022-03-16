До 90% населення України можуть зіткнутися з бідністю в разі тривалої війни, – ООН

До 90% українців можуть зіткнутися з бідністю та крайньою економічною вразливістю, в разі, якщо війна затягнеться на рік.

Як пише Reuters, про це йдеться у дослідження Організації об'єднаних націй, передає Економічна правда.

За словами адміністратора ПРООН Ахіма Штайнера, його агенція працює з Києвом, щоб уникнути найгіршого сценарію колапсу економіки.

Програма спрямована на надання грошових переказів на купівлю харчів та підтримку основних послуг.

"Якщо конфлікт буде затяжним, якщо він продовжуватиметься, ми побачимо дуже значне зростання рівня бідності...Найгіршим сценарієм є крах економіки в цілому. Це може зрештою призвести до того, що до 90% людей або опиняться за межею бідності, або зазнають високого ризику бідності", – сказав Штайнер.

Межа бідності зазвичай визначається як купівельна спроможність від $5,5 до $13 на особу на день, додав він.

Штайнер уточнив, що до того, як Росія почала своє вторгнення 24 лютого, приблизно 2% українців жили нижче позначки $5,5 на день.

"За нашими оцінками, до 18 років розвитку України можуть бути просто зведені нанівець протягом 12-18 місяців", – додав експерт.

Як раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, прямі одноразові втрати для України внаслідок російської агресії становлять понад $500 млрд.