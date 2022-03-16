Японія заборонила експорт 300 товарів і новітніх технологій до Росії та Білорусі

Японія оголосила список з близько 300 товарів і передових технологій, експорт яких до РФ та Білорусі буде заборонено з 18 березня.

Японія оголосила список з близько 300 товарів і передових технологій, експорт яких до РФ та Білорусі буде заборонено з 18 березня.

Як пише Japan Today, міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії включило до списку 266 видів товарів та 26 технологій.

Серед товарів, на які запровадять ембарго на експорт, зокрема, напівпровідники, обладнання для зв'язку і нафтоперероблювання, новітні типи матеріалів, а серед заборонених для Росії та Білорусі технологій є, зокрема, програми проєктування машин для виробництва чіпів.

Крім того, Японія повністю забороняє будь-який ділові відносини з понад 50 військовими організаціями та підприємствами Росії та Білорусі, серед яких виробники літаків і кораблів.

Зазначається, що відповідні обмеження запроваджені через вторгнення РФ в Україну та мають не допустити нарощувати Москві свій військовий потенціал.

Раніше Японія оголосила про запровадження персональних санкцій щодо 17 громадян Росії через російське воєнне вторгнення в Україну. Серед них депутати Держдуми, власник компанії "Ренова" Віктор Вексельберг та родичі підприємця Юрія Ковальчука.