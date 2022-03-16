Цифрові паспорти знову доступні у "Дії", – Мінцифри

Єдиний державний демографічний реєстр знову підключили до "Дії", тож в разі, якщо із застосунку зник закордонний паспорт чи ID-картка – він знову підтягнеться.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Єдиний державний демографічний реєстр знову підключено до Дії. Із початку війни реєстр був вимкнений, щоб дані українців були в повній безпеці", – зазначив він.

Міністр наголосив, що цифровий паспорт має таку саму юридичну силу, як і паперовий чи пластиковий.

У Мінцифри також нагадали, що від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки відключили усі держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили свою роботу в безпечному місці.

"Невдовзі в "Дії" підтягнуться інші цифрові документи. Про це повідомимо в наших соцмережах", – додали у відомстві.