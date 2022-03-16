У пакеті допомоги США передбачені додаткові $800 мільйонів на військові потреби України, – ЗМІ

У новому пакеті допомоги США для України обсягом $13,6 млрд, який вчора підписав президент Джо Байден, передбачені додаткові $800 млн на безпекову допомогу.

Gро це повідомляє CNN, посилаючись на слова анонімного співрозмовника в адміністрації Байдена, передає Європейська правда.

Раніше повідомлялося, що новий пакет екстреної допомоги Україні містить $3,5 млрд на оплату поставок військової техніки та спорядження.

Офіційне оголошення Байден має зробити у середу.

За попередньою інформацією, пакет передбачатиме надання оборонної зброї, яку США вже передавали раніше, зокрема протитанкових комплексів Javelin та протиповітряних ракет Stinger.

Обговорюється також надання бойових дронів, але фінального рішення з цього приводу ще немає.

Зазначається, що адміністрація Байден спробує якнайшвидше трансформувати кошти у реальну допомогу, тому що постачання військової допомоги на територію України стає все складнішим, хоча й залишається можливим.

Нагадаємо, 15 березня президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виділення $13,6 млрд у якості екстреного пакету військової та гуманітарної допомоги у зв’язку з російським вторгненням в Україну.