Кошти на рахунках населення у гривні зросли з початку війни на 16%, – Нацбанк

Депозити населення у гривні з початку війни 24 лютого зросли на 16%, однак кошти підприємств знизилися на 5%.

Про це повідомила директорка департаменту фінансової стабільності Національного банку Первін Дадашова, передає ЕП.

"Гривневі вклади населення від початку бойових дій зросли майже на 16%. На рахунки надійшли значні обсяги виплат зарплат, соціальних платежів, деякі з них сплачувалися авансом ... Помітно скоротилися обсяги коштів підприємств – майже на 5% у гривні та іноземній валюті. Значна частина пішла на виплати зарплат та податків", – зазначила вона в інтерв’ю виданню.



За її словами, надходження на рахунки підприємств в банках будуть помірними, оскільки деякі компанії припинили роботу. Водночас багато роботодавців планують і надалі виплачувати зарплати, тож кошти бізнесу в банках будуть знижуватися.



Також директорка департаменту фінстабільності Нацбанку повідомила, що в регіонах, розташованих у зоні бойових дій, працює менше ніж 15% відділень великих банків, що ускладнює зняття готівки з рахунків. Водночас у центральному та західному регіонах працює понад 90% таких відділень.